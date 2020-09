Godfall - Im Combat-Trailer sind blitzschnelle Kämpfe an der Tagesordnung

13.09.2020 09:52 Uhr

Godfall ist bisher eins der wenigen Spiele, die für den PS5-Launch bestätigt sind. Trotzdem kann der Action-Titel nicht so richtig Hype auslösen.

Das könnte sich mit dem neuen Combat-Trailer ändern. In diesem werden die Kämpfe noch einmal in den Vordergrund gestellt und mit der Wasser-Welt eine neue Umgebung gezeigt. Auch wenn im Video auch einige Cinematic-Szenen drin sind, gibt es auch knapp eine Minute an Gameplay zu bestaunen.

Godfall erscheint zum Launch der PS5 und am gleichen Tag dann auch für den PC im Epic Games Store.