Gran Turismo 7 - Test-Video: Ein Rennspiel-Hit mit ganz viel Herzblut

von Tobias Veltin,

02.03.2022 12:01 Uhr

Gran Turismo 7 ist der erste große nummerierte Serienteil seit über acht Jahren und wird dementsprechend insbesondere von Rennspiel-Fans mit Spannung erwartet. Und anders als der auf Multiplayer ausgerichtete letzte Ableger GT Sport bietet GT7 vor allem wieder einen umfangreichen Kampagnen-Modus, in dem wir im neuen GT-Café eine ganze Reihe von Menüs erledigen müssen, also beispielsweise Autos sammeln, sie tunen oder die anderen Bereiche des Spiels ausprobieren.



Neben dem umfangreichen Solo-Modus gibt es auch ein sehr umfassendes Multiplayer-Paket, zu dem auch ein Splitscreen-Modus gehört. Wo Gran Turismo 7 seine Stärken und Schwächen hat, erfahrt ihr gebündelt in diesem Test-Video.

GT7 erscheint am 4. März 2022 für die PlaStation 5 und die PlayStation 4.