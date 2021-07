Grid Legends: Seht euch den Trailer zum neuen Rennspiel von Codemasters an

22.07.2021 19:28 Uhr

Mit Grid Legends schickt Codemasters einen neuen Konkurrenten für Forza Horizon 5 ins Rennen. Im Gegensatz zu deinem Vorgänger aus 2019 soll Grid Legends nun eine aufwändige Story bieten, in denen echte Schauspieler (wie Ncuti Gatwa (Sex Education) mitgewirkt haben. Möglich macht das die sogenannte Extended-Reality-Technologie, die unter anderem auch schon in The Mandalorian zum Einsatz kam.

Neben dem Story-Modus soll es aber auch wieder eine große Vielfalt an 130 Strecken und über 100 Fahrzeugen geben. Erscheinen soll Grid Legends 2022 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X/S.