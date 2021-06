Grounded - Im Survival-Hit könnt ihr bald Schlösser aus Pilzen bauen

18.06.2021 14:30 Uhr

In Grounded bekommt man ein Gefühl dafür, wie groß die Welt doch ist. Vor allem die Welt eures Vorgartens. Im Spiel werdet ihr nämlich auf die Größe einer Ameise geschrumpft und müsst in gewohnter Survival-Manier ums Überleben kämpfen. Ihr sammelt Ressourcen, stellt Werkzeuge her und errichtet eine eigene Basis.

Das neuste Content-Update geht unter dem Namen Shroom & Doom an den Start und wurde im Verlauf des Xbox Games Showcases 2021 vorgestellt. Pilze können nun abgebaut werden und stellen eine wichtige Ressource zum Basenbau dar. Darüber Hinaus gibt es nun tierische Begleiter und einen waschechten Bosskampf spendiert. Das Update erscheint am 30. Juni für den PC und die Xbox One / Series X.