Grounded nimmt im Release-Trailer Cyberpunk 2077 auf den Arm

von Christian Just,

24.07.2020 13:49 Uhr

»Wartet ihr auf das größte Spiel des Jahres?« Dann müsst ihr auf Cyberpunk 2077 warten, wie Obsidian Entertainment meint. Aber für das kleinste Spiel des Jahres steht Grounded zur Verfügung - das halten die Entwickler mit einem Augenzwinkern im Release-Trailer des neuen Survival-Spiels fest.

Schließlich schrumpfen die jugendlichen Protagonisten auf Daumengröße und müssen im Garten gegen Ameisen und Spinnen kämpfen, während sie sich von Blattläusen ernähren und Häuser aus Grashalmen bauen.

In unserer extra Meldung lest ihr, was sonst noch zum Release von Grounded wissenswert ist. Das Survival-Spiel erscheint am 28. Juli 2020 für PC und Xbox One.