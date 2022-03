GTA 5 und GTA Online sind ab sofort auf Next Gen, hier der Release-Trailer

15.03.2022 16:35 Uhr

Noch hat GTA 5 keine 10 Jahre auf dem Buckel ... aber bald. Das Open World Adventure erschien im Jahr 2013 für PS3 und PS4, der PC zog erst zwei Jahre später nach. Seit dem gehört es aber zusammen mit dem populären Online-Modus GTA Online zu den meist gespielten Videospielen überhaupt. Da es nicht danach aussieht, als würde die Menschheit sobald das Interesse daran verliert, kommt jetzt eine neue Version.

GTA 5 und GTA Online sind absofort auf PS5 und Xbox Series X/S spielbar. Dafür hat das Entwicklungsteam nochmal grafisch nachgelegt und erlaubt eine 4K-Auflösung bei bis zu 60fps. Außerdem gibt es bessere Texturen und Raytracing-Effekte zu bestaunen. Das wird im obigen Trailer auch nochmal mit Nachdruck betont. Was diese Version sonst noch alles an Features mitbringt, erfahrt ihr in unserer Übersicht.

Für den PC gibt es übrigens erst einmal kein Upgrade.