GTA Online Cayo Perico: Neuer Trailer stimmt euch auf den Drogenbaron-Heist ein

09.12.2020 17:19 Uhr

GTA Online bekommt am 15. Dezember seinen neuen Heist Cayo Perico, der auf einer völlig neuen Insel spielt. Um euch heiß auf die neuen Inhalte zu machen, zeigt Rockstar einen neuen Trailer. Der zeigt euch das namensgebende tropische Eiland, das beherrscht wird von einem mächtigen Drogenbaron. Dessen Reichtümer sollt ihr euch unter den Nagel reißen.

Der Trailer zeigt auch ein großes neues Feature, das mit Cayo Perico in GTA Online verfügbar wird. Um den Raubüberfall erfolgreich durchzuziehen, nutzt ihr nämlich ein großes U-Boot. Spieler der Einzelspieler-Kampagne von GTA 5 und auch findige Erkunder in GTA Online kennen bereits ein kleines U-Boot, das in der Nähe des Hafens unter Wasser versteckt ist. In Cayo Perico dagegen steuert ihr ein richtig großes, militärisches Kampf-Unterwasserboot, das sogar Raketen abfeuern kann.

