GTA Online: Das neue Los Santos Tuners-Update protzt im ersten Trailer mit dicken Autos

15.07.2021 16:17 Uhr

Ab dem 20. Juli 2021 könnt ihr in GTA Online noch tiefer in die Tuning-Szene eintauchen. Das Update liefert 17 neue Fahrzeuge, neue Rennen und zahlreiche Tuning-Möglichkeiten für euren bestehenden Fuhrpark. Ein neues Feature ist der »LS Car Meet«, ein Social Hub, welcher mit einem Autotreffen vergleichbar ist. Alle Infos zu den neuen Autos, Missionen und der exklusiven Mitgliedschaft des LS Car Meet von Los Santos Tuners findet ihr in unserem ausführlichen Artikel.