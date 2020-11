GTA Online: Der Cayo Perico-Heist und die neue Insel-Map im Trailer

20.11.2020 17:05 Uhr

Am 15. Dezember 2020 geht es in GTA Online auf die Insel! Genauer gesagt auf die neue Insel-Map Cayo Perico. Dort erwartet Fans des Multiplayer-Modus von Grand Theft Auto 5 nicht nur eine komplette Map, sondern ein neuer Heist, den ihr alleine oder mit bis zu drei Mitspielern bestreiten könnt.

Alle Infos zum kommenden Update The Cayo Perico Heist haben wir bereits für euch zusammengefasst: Im verlinkten Artikel findet ihr alles zu Release, dem Inhalt, dem neuen Raubüberfall und was euch sonst noch im Dezember 2020 in GTA Online erwartet.