GTA Online: Trailer heizt die sommerliche Stimmung des neuen Content-Updates an

13.08.2020 15:35 Uhr

Der Sommer ist in GTA Online angekommen: Das Los Santos Summer Special erweitert den Multiplayer-Modus von Grand Theft Auto 5 um neue Inhalte. Auf was sich Spieler alles freuen können, haben wir euch bereits in einer ausführlichen Übersicht zum neuen Content für GTA Online vorgestellt.

Hier noch einmal das Wichtigste auf einen Blick: So stehen euch insgesamt 15 neue Fahrzeuge zur Verfügung, in denen ihr durch die Straßen von Los Santos brettern könnt. Den sündhaft teuren Luxusyachten wurde mit sechs Koop-Missionen ein größerer spielerischer Mehrwehrt beschert und neue Gegner-Modi angesiedelt im Gelände des Diamond Casino Resort gibt es ebenfalls. Außerdem könnt ihr in der offenen Spielwelt in neuen Business Battles um Geld und Erfahrungspunkte streiten.

Neue Collectibles gibt es ebenfalls: Der aus dem Story-Modus bekannte Filmproduzent Solomon Richards wurde bestohlen. Sammelt die zehn in der Spielwelt verteilten Movie Props ein, um insgesamt 150.000 GTA-Dollar sowie ein Alien-Kostüm zu verdienen. In unserem Guide inklusive Map verraten wir euch, wo ihr die Filmrequisiten finden könnt.

Das große Update kommt erst noch: Falls euch der Inhalt des Los Santos Summer Special enttäuscht, können wir euch beruhigen. Ende des Jahres soll uns der "bisher größte Heist" an einen "völlig neuen Ort" entführen. Einem angeblichen Leak zufolge wissen wir womöglich schon, was das konkret bedeutet.