GTA Online-Trailer stellt mit The Contract das neue Story-Update vor

08.12.2021 16:25 Uhr

GTA Online bekommt am 15. Dezember 2021 mit The Contract Story-Nachschub. Das Update bietet eine neue Geschichte rund um Franklin Clinton und seine neue Security-Agentur, die sich auf das Lösen von Problemen der High Society spezialisiert hat. Allerdings braucht Franklin dafür Partner und Kunden, was Charaktere wie Lamar Davis und Dr. Dre auf den Plan ruft.

Dr. Dre und andere Künstler sind dabei nicht nur ein großer Teil der Geschichte, sondern bringen auch neue und exklusive Tracks mit in das Spiel. Das bedeutet Updates für die Radiosender, einschließlich eines völlig neuen Senders mit Gast-DJs.

The Contract wird als kostenloses Update in GTA Online auf PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht. Alle weiteren Infos zum Update findet ihr auf GameStar.de.