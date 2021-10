GTA: The Trilogy - Definitive Edition - Trailer zeigt endlich Spielszenen aus dem Remaster

22.10.2021 14:30 Uhr

Endlich gibt es erstes Gameplay aus der frisch aufgelegten GTA-Trilogie! Schon ab dem 11. November 2021 könnt ihr erneut eine kriminelle Karriere in Liberty City, Vice City oder gleich dem gesamten Bundesstaat San Andreas starten. Was sich vor allem in Sachen Grafik getan hat, zeigt euch der brandneue Trailer.

Alle weiteren Infos rund um Gameplay-Verbesserungen und mehr haben wir ausführlich für euch zusammengefasst.