GTA: The Trilogy - Erster Teaser-Trailer zum Remaster der GTA-Trilogie

08.10.2021 17:45 Uhr

Mit einem kurzen Teaser-Trailer hat Rockstar das Remaster von GTA 3, GTA Vice City und GTA San Andreas bestätigt, das die drei modernen Klassiker in neuem Glanz erstrahlen lässt. Ein genaues Release Datum steht noch nicht fest, die Trilogie soll aber noch 2021 erscheinen.

GTA: The Trilogy - The Definitive Edition erscheint so ziemlich für alle gängige Plattformen. Ihr könnt die GTA-Teile auf PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch neu erleben.Außerdem ist ebenso ein Release für Android und iOS geplant - allerdings nicht mehr dieses Jahr sondern in der ersten Hälfte 2022.