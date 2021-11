GTA Trilogy: Definitive Edition - Video-Analyse zu den neuen Grafik-Details

von Christian Fritz Schneider,

01.11.2021 16:35 Uhr

Die drei Open-World-Klassiker GTA 3, GTA Vice City und GTA San Andreas kommen am 11. November 2021 als Remakes in der GTA: The Trilogy - The Definitive Edition zurück. Rockstar hat die Spiele sowohl bei der Grafik als auch bei der Steuerung und ein paar Gameplay-Details überarbeitet. Für dieses Video konzentrieren wir uns aber auf die optischen Verbesserungen der GTA-Neuauflagen und zeigen einige Veränderungen, die wir im Trailer und bei der Analyse der ersten Screenshots entdeckt haben.