von Jonas Gössling,

14.06.2021 12:30 Uhr

Die Guardians of the Galaxy sind zurück und bekommen nach einem Adventure-Ausflug von Telltale einen richtigen Action-Kracher von Eidos Montreal spendiert, den Machern der letzten beiden Deus-Ex-Teile. Das Spiel soll am 26. Oktober 2021 für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series S/X kommen. Wie fürs Studio üblich sollen dabei vor allem Entscheidungen eine wichtige Rolle spielen. Wir sollen die Geschichte mitbestimmen, wir sollen auswählen, wie sich die Söldner-Heldentruppe durch die Kampagne schlägt.

Deswegen schlüpfen wir auch ausschließlich in die Rolle von Peter Quill alias Star-Lord. Wir fungieren also als Anführer der Truppe und streiten fleißig mit. Die Gefechte erinnern dabei stark an Marvel's Avengers, auch wenn Guardians of the Galaxy durch den Fokus auf eine Figur durchdachter wirkt. Wir haben neben den Trailern auch noch mit den Entwicklern gesprochen und bleiben trotz aller guten Ideen noch sehr skeptisch - wieso, erfahrt ihr in der Vorschau. Hier geht's zudem zum schriftlichen Text.