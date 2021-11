Guardians of the Galaxy: Trailer zum Singleplayer-Hit kommt mit kleinem Story-Spoiler

01.11.2021 15:26 Uhr

Marvel's Guardians of the Galaxy ist bereits seit dem 26. Oktober 2021 erhältlich, das hält Publisher Square Enix jedoch nicht davon ab, die Werbetrimmel für das Singleplayer-Spiel des Entwicklerstudios Eidos Montreal zu rühren. Allerdings solltet ihr bei Minute 00:12 für einen kurzen Moment die Augen zukneifen, da sich dort ein leichter Story-Spoiler versteckt. Was genau es damit auf sich hat, verraten wir an dieser Stelle besser nicht.

Falls ihr euch dafür interessiert, wie gut Guardians of the Galaxy überhaupt geworden ist, dann werft ihr am besten einfach einen Blick in unseren Plus-Test. Für uns stellte sich das Spiel nämlich als die Story-Überraschung des Jahres heraus. Alternativ haben wir natürlich auch ein Testvideo für euch parat.

Marvel's of the Galaxy ist für die Plattformen PC, Playstation 5, Xbox Series X/S, Playstation 4 und Xbox One erhältlich.