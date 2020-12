Harry Potter - Die perfekte Vorbereitung für Hogwarts Legacy

von Jonas Gössling,

24.12.2020 10:07 Uhr

Hogwarts Legacy soll 2021 die magische Welt von Harry Potter zurück auf PC und Konsolen bringen. Dieses Mal will das Rollenspiel aber weit mehr sein als die gelinde gesagt nicht ganz so gelungenen letzten Ableger zu Buch und Film. Dabei war nicht alles schlecht, was die Marke hervorgebracht hat, im Gegenteil.

Schon vor mittlerweile fast 20 Jahren hat die Harry-Potter-Reihe bewiesen, dass gute Spiele rund um den kleinen Zauberer kein Ding der Unmöglichkeit sind. Vor allem aber hat ein Titel sogar die RPG-Idee von Hogwarts Legacy vorweggenommen. Grund genug, um die drei unserer Meinung nach besten Spiele zu Harry Potter noch einmal vorzustellen, mit denen ihr euch perfekt aufs nächste Abenteuer in der magischen Welt vorbereiten könnt.