Hell is Us: Düsterer Mix aus Sci-Fi & Fantasy von Deus-Ex-Veteranen angekündigt

15.04.2022 08:12 Uhr

Hell is Us ist ein düsteres Action-Adventure, das in einer halboffenen Welt spielt. Das Land wurde von einem Bürgerkrieg verwüstet und euer Charakter muss mehr über seine Vergangenheit herausfinden. Als wäre das noch nicht schlimm genug, tauchen überall plötzlich übernatürliche Kreaturen auf, die natürlich nichts Gutes im Schilde führen.

Mit speziell für den Kampf gegen diese Monster entworfenen Waffen zieht ihr in den Kampf. Die Entwickler legen besonderen Wert darauf, dass die Spieler ihre Umgebung auf eigene Faust erkunden müssen, um wichtige Informationen zum Weiterkommen zu finden. Es wird kein Quest-Log oder eine detaillierte Map geben, damit der Nervenkitzel eines unvorhersehbaren Abenteuers aufkommt.

Hinter dem ungewöhnlichen Titel steckt Jonathan Jacques-Belletête als Creative Director, der bereits an Deus Ex: Human Revolution und Mankind Divided sowie zuletzt an Marvel's Guardians of the Galaxy mitgearbeitet hat.