Hell Let Loose - Neuer Trailer zeigt intensive Multiplayer-Schlachten im Weltkriegs-Setting

10.10.2021 14:19 Uhr

Nach einem erfolgreichen Start auf dem PC im Juli schafft es der Weltkriegs-Multiplayer-Shooter Hell Let Loose nun auch auf die Konsolen - und zwar auf die PlayStation 5 und Xbox Series X/S.

Anlässlich des Release gibt es seitens der Entwickler einen frischen Trailer, der noch einmal die intensiven Schlachten in den Mittelpunkt rückt. In Hell Let Loose geht es jedoch nicht nur um die pure Action: Wer in dem Hardcore-Shooter die Zusammenarbeit mit dem Team verweigert, der gerät schnell unter die Räder.

Wie gut der Shooter gelungen ist und ob auch Einsteiger Spaß haben können, verrät euch übrigens der ausführliche GameStar-Test.