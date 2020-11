Hellish Quart: Ex-Witcher-Entwickler arbeitet an diesem historischen Schwertkampfspiel

27.11.2020 12:16 Uhr

Hellish Quart wird ein Fechtspiel, welches ein physikbasiertes Kampfsystem mit hohem Anspruch an Realismus werden soll. Entwickelt wird das Ganze von einer einzigen Person: Einem Animationsentwickler, der sich selbst Kubold nennt und bereits an Spielen wie The Witcher 3: Wild Hunt, oder Bulletstorm beteiligt war.

Ein neuer Gameplay-Trailer, der erstmal viele Blickwinkel aus der Ego-Perspektive liefert, zeigt nun abermals das Physikmodell und die realistisch anmutenden Animationen von Hellish Quart. Gespielt wird allerdings ganz anders - und zwar in einer Seitenperspektive, die beispielsweise klassische Brawler oder Beat' em Ups mit sich bringen.

Hellish Quart soll im Januar 2021 auf Steam erscheinen.