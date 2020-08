Herr der Ringe: Gollum - Der erste Teaser zeigt natürlich tote Fische und feurige Berge

25.08.2020 10:20 Uhr

Im Mai 2020 bekamen schon die ersten Spielszenen aus Gollum zu Gesicht, damals jedoch lediglich auf Screenshots. Jetzt hat Daedalic einen richtig Teaser veröffentlicht, der uns Gollum zum ersten Mal in bewegten Bildern zeigt. Und wie könnte es anders sein, sehen wir darin neben dem verdorbenen Wesen noch jede Menge toter Fische und natürlich den Schicksalsberg im Herzen Mordors.

Gollum wird ein traditionelles Stealth-Adventure, das ein wenig an Styx: Master of Shadows erinnert. Nur steuern wir hier eben den aus Herr der Ringe bekannten Kriecher Gollum. Also eine Figur, die alles andere als ein Held ist. Gollum ist hinterlistig, verschlagen, klatherzig und hat nur eine Sache im Kopf: den einen Ring zurückzuerlangen. Im Spiel können wir mit Gollum oft an Wänden hochklettern und müssen seine gespaltene Persönlichkeit in den Griff kriegen. Noch mehr über das Spiel verraten wir euch in unserer Weltexklusiven Preview.