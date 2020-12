Hiebe in Zeiten von Corona - Hades kam zur perfekten Zeit

von Michael Obermeier,

28.12.2020 18:19 Uhr

Michi hat 2020 kein Spiel anderes Spiel länger gespielt als Hades - und ist damit vermutlich nicht alleine.

Aber warum ist das Rogue-like-Hack’n’Slay so ein großer Erfolg? Vielleicht, weil dieses Spiel, mit seinem sich ständig wiederholenden Gameplay-Loop in diesem Jahr, mit sich ständig veränderder Situation in der Realität dringend notwenige Ordnung gibt.

Hier geht es zum Test von Hades: Ein Action-Rollenspiel-Meisterwerk.

Ob da was dran ist, versucht er im Video herauszufinden und spricht dazu auch mit Hades-Chef-Autor Greg Casavin.