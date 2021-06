Highlights der E3 2021 - Die besten Spiele-Trailer vom zweiten E3-Tag

von Christian Fritz Schneider,

12.06.2021 17:45 Uhr

In der Trailer-Rotation zeigt euch unser Redakteur Christian Fritz Schneider spannende Trailer zu aktuellen und kommenden Spielen und liefert begleitende Infos zu den Games. Diese Sonder-Folge dreht sich um die Highlights des zweiten E3-Tages, den 11.6. - genau genommen ist das ja sogar noch das Vorprogramm der E3 2021, aber so genau kann man das in der Praxis nicht voneinander trennen.

Zum ersten Tag der E3 2021 hatten wir natürlich auch ein Video.