Highlights der Game Awards 2020 - Neue Spiele, erstes Gameplay

11.12.2020 19:06 Uhr

Im Rahmen der Game Awards 2020 wurden jede Menge neue Spiele angekündigt und von weiteren Projekten erstmals Gameplay-Szenen gezeigt, beispielsweise vom inoffiziellen Left 4 Dead 3, also von Back 4 Blood. Aber auch Mass Effect 5, Dragon Age 4 und das frisch angekündigte ARK 2 wurden gezeigt. Zudem gab es erstes Gameplay aus It Takes Two, dem neuen Koop-Spiel der Macher von A Way Out und aus Warhammer 40K Darktid, dem neuen Ego-Shooter der Vermintide-Entwickler. Zudem dürften sich Fans der Vorgänger und besonders des N64-Originals auf das neue Perfect Dark freuen.

In diesem Video fassen wir die Highlights der Spiele-Vorstellungen der Game Awards 2020 zusammen.