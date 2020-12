Hitman 3: Erstes Gameplay zeigt die neuen mörderischen Möglichkeiten im Sequel

10.12.2020 13:45 Uhr

Der erste Gameplay-Trailer zu Hitman 3 ist da! Und wie gewohnt mordet sich der glatzköpfige Auftragskiller 47 auf erschreckend kreative Weise durch unterschiedlichste Locations. Der neue Gameplay-Trailer protzt nun mit einer 4K-Auflösung sowie 60 Bildern pro Sekunde, während die Glacier-Engine ebenfalls ihre Muskeln zeigt: Zu sehen ist das bei den recht detaillierten Gesichtsanimationen, der Gegner-KI und der Crow-Technologie, dank der bis zu 300 NPCs gleichzeitig über den Bildschirm wuseln können.

Für Fans der Reihe außerdem ein besonderes Schmankerl: In Hitman 3 lassen sich Locations aus den vorherigen Teilen der Trilogie importieren, womit Spieler Zugang zu über 20 Schauplätzen aus den beiden Vorgängern erhalten. Publisher Square Enix bezeichnet Hitman 3 somit als "ultimative Plattform" für die komplete World-of-Assassination"-Reihe. Natürlich muss das Spiel diesem Titel erstmal gerecht werden, sobald Hitman 3 am 20. Januar 2021 für PC, Playstation 5 und 4 sowie die Xbox Series X und One erscheint.