Hitman 3: Neuer Trailer rühmt sich mit Top-Wertungen der Presse

22.01.2021 11:50 Uhr

Hitman 3 ist bereits am 20. Januar 2021 erschienen und beendet die World-of-Assassination-Trilogie um Agent 47. Dass das neue Meuchelabenteuer um den glatzköpfigen Auftragskiller so einiges auf dem Kasten hat, stellten wir bereits in unserem GameStar-Test vor. National wie international fallen viele Wertungen sogar noch enthusiastischer aus - wie wir in unserem Pressespiegel zu Hitman 3 ebenfalls gesammelt haben.

Der neue Accolades-Trailer zu Hitman 3 macht nun kein Geheimnis aus diesen enthusiastischen Wertungen zu Hitman 3. Nach dem dritten Teil der Worlds-of-Assassination-Reihe widmet sich Entwickler IO Interactive übrigens einem Spiel um MI6-Agent James Bond. Alle Infos zum 007-Titel haben wir bereits für euch gesammelt.