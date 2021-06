Hitman 3: Roadmap-Trailer stellt die neuen Inhalte der Season of Sloth vor

16.06.2021 15:20 Uhr

Die sieben tödlichen Sünden von Hitman 3 gehen in die nächste Runde: Ein neuer Trailer stellt die aktuellsten Inhalte der Season of Sloth vor. Die verleiht der Dartmoor-Location einen neuen Twist, wie bereits der Trailer verrät. Außerdem gibt es neue Items und Skins freizuschalten. Alle Infos zu Act 3: Sloth der Seven Deadly Sins von Hitman bekommt ihr auf der offiziellen Website der Entwickler.