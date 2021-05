Hitman 3: Season of Pride Roadmap - Trailer zeigt die neuen Inhalte

15.05.2021 07:33 Uhr

Am 10. Mai 2021 erschien der zweite Akt der Season of Pride in Hitman 3. In einem neuen Trailer werden die kommenden Inhalte. Der zweite Akt führt den Spieler noch tiefer in die Gedankenwelt von Agent 47. Die Erweiterungen versprechen neue Missionen und Ausrüstungsgegenstände.

Die Roadmap zeigt nicht nur die kostenpflichtigen Inhalte, sondern auch Content, den alle Spieler kostenlos erhalten. Die Roadmap gibt eine Übersicht der kommenden Inhalte mit dem passenden Veröffentlichungsdatum.

Die Season of Pride läuft bis zum 13. Juni 2021.