Hitman 3: Seven Deadly Sins - Trailer kündigt neuen DLC für März 2021 an

von Florian Franck,

27.03.2021 18:00 Uhr

IO Interactive hat mit »Seven Deadly Sins« einen siebenteiligen DLC für Hitman 3 angekündigt. Neben der kostenpflichtigen Erweiterung wird es mit »Seasons of Sin« auch einen kostenlosen DLC geben.

Das erste DLC »Season of Greed« wird am 30. März 2021 veröffentlicht.

Jedes Inhaltspaket aus »Seven Deadly Sins« handelt von einer der sieben Todsünden. Die neuen Aufträge finden an den altbekannten Schauplätzen statt, sollen aber neue und eigene Spielmechaniken besitzen.

Die kostenlosen Inhalte aus »Seasons of Sin« werden in Saisons unterteilt, welche zwischen vier und sechs Wochen andauern und thematisch an eine Sünde gebunden sind.