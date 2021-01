Hitman 3 - VR-Trailer gibt euch einen Vorgeschmack auf das immersive Meuchel-Abenteuer

08.01.2021 13:57 Uhr

Mit Hitman 3 findet die Reboot-Trilogie um Agent 47 ihr großes Finale. Auch im neusten Teil meucheln wir uns wieder durch verschiedene Gebiete um unsere Zielperson zu eliminieren. Dieses Mal gibt es aber auch einen VR-Modus, der euch sozusagen direkt in 47s Schuhe steckt und auf alle drei Hitman-Spiele der Trilogie ausgeweitet wird. Ihr könnt also nicht nur Hitman 3, sondern auch die beiden vorherigen Teile in VR erleben.

Wie Hitman 3 in VR aussieht, verrät euch der Trailer.

Aktuell wir Hitman VR lediglich von Sonys PlayStation VR unterstützt. Ob wir auch mit einer VR-Unterstützung am PC rechnen können, ist bisher nicht bekannt. Die Entwickler sprechen ledigtlich von einer PSVR-Unterstützung "zum Launch".