Hört CoD Vanguard auf die Wünsche der Fans?

von Michael Obermeier, Philipp Elsner,

04.09.2021 10:00 Uhr

Activision und Sledgehammer Games haben zwar bisher erst die Solo-Kampagne von Call of Duty Vanguard mit Gameplay vorgestellt, GameStar-Redakteur Phil Elsner weiß aber bereits viel über die Pläne für den Multiplayer und Call of Duty Warzone. Gerade dort sind die Begriffe Anti-Cheat und SBMM zum Reizwort für die Community geworden.

Im Talk erklärt er Michael Obermeier, worauf sich die Fans dieses Jahr bei CoD und darüber hinaus einstellen müssen.

00:00 - 04:04 - Die Kampagne

04:04 - 05:35 - Achsenmächte in der Story?

05:36 - 07:31 - Spannung & Schleichen in der Normandie

07:32 - 08:52 - Neue Engine für Vanguard

08:53 - 10:14 - Neuer Multiplayer Champion Hill

10:15 - 15:13 - SBMM in CoD Vanguard

15:14 - 17:03 - Anti-Cheat in Vanguard

17:05 - 19:12 - Das ist im Multiplayer

19:13 - 21:14 - Gun-Smith & Attachments

21:15 - 22:50 - Private Server für CoD

22:51 - 24:10 - Kehrt der War Mode zurück?

24:10 - 25:03 - Beta-Maps & Modi