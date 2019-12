Hollywood in Spielen - Die ersten, schlimmsten & besten Schauspieler-Auftritte

von Ann-Kathrin Kuhls,

18.12.2019 11:30 Uhr

Schon seit den 90er Jahren treten Schauspiel-Stars aus Film und Fernsehen in Spielen auf. Wir nehmen euch im Video mit auf eine Zeitreise von den ersten Auftritten berühmter Hollywood-Stars in Spielen bis in die Gegenwart, wo beispielsweise Mads Mikkelsen in Death Stranding mitspielt und dort in guter Gesellschaft von vielen anderen bekannten Gesichert ist.