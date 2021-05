Hood: Neuer Trailer zu Outlaws & Legends zeigt, was nach Release noch alles kommt

von Andreas Bertits,

02.05.2021 10:00 Uhr

Mit Hood: Outlaws & Legends erwartet euch ein Multiplayer-Actionspiel, in dem ihr die Rolle eines Robin Hood in einer Fantasywelt übernehmt. Ihr plant mit eurer Gruppe an Mitspielern Überfälle auf Burgen. Dort müsst ihr versuchen, zur Schatzkammer zu schleichen und dabei die NPC-Wachen zu umgehen. Anschließend ist es notwendig, auch wieder zu entkommen. Dabei stehen euch andere Räuber-Gruppen im Weg, was zu spannenden PvPvE-Auseinandersetzungen führt.

Der neue Trailer präsentiert euch, was ihr nach dem Release von Hood: Outlaws & Legends am 10. Mai erwarten dürft. Geplant sind vier Seasons, die neue Gameplay-Elemente, Events, kosmetische Items und mehr mit sich bringen. Schon kurz nach dem Start des Actionspiels soll zum Beginn von Season 1 mit Mountain eine neue Map ins Spiel kommen.

Ebenso ist ein zusätzlicher Spielmodus geplant, der weniger Wert auf Schleichen legt, dafür aber actionreiche Kämpfe forciert. Später im Jahr ist mit Eidaa ein weiterer, spielbarer Charakter geplant, der über besondere Fähigkeiten verfügt. Mehr erfahrt ihr im neuen Trailer von Hood: Outlaws & Legends.