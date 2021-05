Hood: Outlaws and Legends - Payday im Mittelalter mit einer Prise PvP

von Ann-Kathrin Kuhls,

04.05.2021 19:00 Uhr

In Hood: Outlaws and Legends schleichen wir uns in Viererteams in die Schlösser und Garnisonen der britischen Krone, um von den Reichen zu stehlen und es an die Armen zu verteilen, ganz wie der Gesetzlose Robin Hood aus der gleichnamigen Legende. Doch anders als der berühmte Bogenschütze bekommen wir es neben dem Scheriff und seinen Wachen auf unseren Raubzügen auch noch mit einem weiteren Viererteam zu tun, das das gleiche Ziel hat wie wir: Sich den Schatz unter den Nagel zu reißen und sich dann schnellstmöglich vom Acker zu machen.

Damit ihr einen genaueren Überblick bekommt, wie das im Spiel aussieht und was ihr zum Thema Hood noch so alles wissen müsst, haben wir für euch mit Entwicklern von Sumo Digital gesprochen und sie über alle Einzelheiten ausgefragt. Was macht beispielsweise die unterschiedlichen Klassen Ranger, Huntress, Brawler und Mystic aus und wie bereichern sie das Spiel? Welche Karten, Waffen und Modi gibt es zu Beginn des Spiels und was soll noch dazukommen? Diese Fakten und alles, was ihr sonst noch zum Start von Hood: Outlaws and Legends wissen müsst

erfahrt ihr in unserem Video. Viel Spaß!