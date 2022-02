Horizon Forbidden West: Actiongeladener Render-Trailer zeigt Aloy auf Flugmaschine

12.02.2022 12:00 Uhr

Der Release von Horizon Forbidden West ist nur noch wenige Tage und Sony und Guerilla feuern die Vorfreude auf den Titel mit einem weiteren Render-Trailer an. Dieser zeigt Aloy in den unterschiedlichsten Gebieten und im Kampf mit diversen Maschinenwesen, darunter auch das gigantische Mammut, das bereits in der Vergangenheit schon einmal zu sehen war.

Besonders interessant wird es aber am Ende des Trailers. Die Szenen dort lassen nämlich eindeutig darauf schließen, dass Aloy dieses Mal auch Flugmaschinen überbrücken und auf ihnen reiten kann. Das war im ersten Horizon-Spiel noch nicht möglich gewesen.

Horizon Forbidden West erscheint am 18. Februar 2022 für die PS5 und die PS4, den Test zum Spiel lest ihr bereits ab dem 14. Februar auf GamePro.de