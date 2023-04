Horizon Forbidden West: Burning Shores - Launch-Trailer gibt einen Ausblick auf das Spiel

Am 19. April erscheint die Horizon Forbidden West-Erweiterung Burning Shores für PS5. Im Release-Trailer bekommen wir noch einen genaueren Blick darauf, was Aloy in den Ruinen von Los Angeles erwartet. Mit dabei sind auch einige neue Gesichter, darunter die neue Begleiterin Seyka, die wohl eine wichtige Rolle in der Story spielen wird.