Horizon Forbidden West: Test-Video zum PS5-exklusiven DLC

Mit Burning Shores hat Horizon Forbidden West am 19. April 2023 den ersten großen Story-DLC bekommen. Die Erweiterung verschlägt Aloy in ein komplett neues Gebiet – die Ruinen von Los Angeles – in dem sie sich einer komplett neuen Bedrohung stellen muss.

Der DLC erscheint ausschließlich für die PS5-Version von Forbidden West und ist erst nach dem Abschluss der Kampagne auswählbar. Was die Erweiterung auszeichnet, wie sie sich spielt und ob Burning Shores ein Pflichtkauf für alle Horizon-Fans ist, verrät euch GamePro-Redakteurin Eleen im Testvideo.

Mehr: Horizon Burning Shores im Test - Wie erwartet: Hübsche Grafik, wenig Neuerungen