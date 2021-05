Horrorspiel Maid of Sker wird im Trailer zum neuen Update auf einmal ein Ego-Shooter

24.05.2021 13:30 Uhr

In Maid of Sker schleichen wir eigentlich durch die Gegend und halten gelegentlich mal die Luft an (also im Spiel), um nicht entdeckt zu werden. Mit seinem neuesten Update macht das Horrorspiel der Entwickler von Wales Interactive aber plötzlich auf Ego-Shooter. Zum 26. Mai 2021 bekommt Maid of Sker zu seinem NextGen-Release für Playstation 5 und Xbox Series X nämlich einen FPS-Challenge-Modus spendiert. Und darin geht es darum, die Bewohner des Sker Hotels mit allerlei Schießprügel über den Haufen zu ballern.