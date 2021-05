Hot Wheels Unleashed: Der neue Gameplay-Trailer ist nichts für Spieler mit Höhenangst!

02.05.2021 17:17 Uhr

Am 30. September 2021 soll Hot Wheels Unleashed für PC, PS4/5, Xbox Series X|S, Xbox One und für Nintendo Switch erscheinen. Im neuen Gameplay-Trailer sind neue Fahrzeuge und eine Strecke in schwindelerregender Höhe zu sehen.

Das Spiel erinnert stark an Trackmania, versehen mit einer Spielzeug-Lizenz. GameStar Chefredakteur Heiko Klinge hatte bereits Gelegenheit eine frühe Version von Hot Wheels Unleashed zu testen. In seiner Preview erfahrt ihr mehr über das kommende Rennspiel: Hot Wheels Unleashed: Wie ein neuer Rennspiel-Hoffnungsträger einen Kindheitstraum erfüllen will.

Darin erfahrt ihr auch, was uns gefällt und was bisher unklar bleibt.