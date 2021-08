House of Ashes - Neuer Trailer zum dritten Teil der Dark-Pictures-Anthologie

29.08.2021 10:09 Uhr

House of Ashes ist das dritte Standalone-Horrorspiel in der Dark-Pictures-Anthologie. Bei der gamescom 2021 gab es einen neuen Trailer zu sehen, der schwierige Entscheidungen ankündigt. Wie schon in den Vorgängern werden eure Aktionen und Gespräche Einfluss auf den Verlauf der Story haben. Diesmal geht es zurück ins Jahr 2003, genauer gesagt in den Irakkrieg.

Das Releasedatum steht bereits fest: Am 22. Oktober 2021 erscheint House of Ashes für PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S und Xbox One.