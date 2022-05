House of the Dragon: Trailer bringt das Feeling von Game of Thrones (und Drachen) zurück

05.05.2022 17:14 Uhr

Am 22. August startet House of the Dragon in Deutschland auf Sky - und jetzt bekommen wir einen neuen Einblick in das düstere Spinoff von Game of Thones in Form eines neuen Trailers! Fans der Originalserie finden hier vertraute Anblicke wie den Eisernen Thron - nur diesmal etwa 300 Jahre vor den Ereignissen rund um John Snow und Daenerys. Wir reisen zurück in eine Zeit, in der das Targaryen-Geschlecht (und damit auch die Drachen) herrschen.

Zu den wichtigsten Charakteren gehören Viserys und Rhaenyra, deren Namen wir bereits aus Game of Thrones und natürlich aus der Buchvorlage von George R.R. Martin kennen. Die neue Serie basiert auf seinem Roman Feuer und Blut. Im Zentrum des Plots steht ein blutiger Bürgerkrieg, der als „Tanz der Drachen“ in die Geschichte von Westeros einging.

Die erste Season von House of the Dragon wird zehn Folgen umfassen, die erste wird hierzulande in der Nacht von 21. Auf 22. August 2022 ausgestrahlt und ist via Sky Ticket und Sky Q zu sehen.