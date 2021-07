Hunt Showdown: Neuer Map-Trailer zeigt schaurig-schöne Westernstadt

von Christian Just,

Mit einer Gänsehaut-Liedstrophe und filmischer Inszenierung stellt Hunt: Showdown die neue Map DeSalle ein weiteres Mal vor. Erstmals wird bekannt, dass die neue Spielwelt sogar eine richtige Westernstadt enthält. Holzbauten, matschige Straßen und ein Saloon sind zu sehen. Natürlich geht's auch dort ordentlich düster zu, wenn die Monsterjäger sich zwischen schlurfenden Grunts und summenden Schwarmmüttern gegenseitig bekriegen.

In einem Artikel zu Hunt: Showdown seht ihr einen Gameplay-Trailer mit anderen Bereichen der neuen Map. Das Level soll irgendwann demnächst auf den Testservern erscheinen, bevor es schließlich in den Livebetrieb übergeht. In der Zwischenzeit empfehlen wir euch unseren Test zu Hunt: Showdown.