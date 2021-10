Hunt Showdown: So gruselig wird Halloween im Shooter-Highlight

25.10.2021 11:24 Uhr

Der Trailer zu Hunt: Showdown stimmt auf das neue Halloween-Event "The Harvest" ein, das am 26. Oktober 2021 startet und bis zum 9. November läuft. Auf den Maps und während der Bosskämpfe wird es dann schaurige Kürbisköpfe geben, die man für Event-Punkte zu Brei zerstampfen und zerhacken kann.

Außerdem sind erstmal die neuen kosmetischen Gegenstände zu sehen, es freizuschalten gilt: "Marwood" für die Caldwell Rival Shotgun, "Closed Casket" für die Mosin Nagant Obrez Mace und natürlich der Headsman, ein neuer legendärer Jäger im düsteren Kapuzen-Outfit. Der hat auch eine neue Axt dabei, die er im Trailer zur Schau stellt.

Wie immer sind die Belohnungen rein optischer Natur und wirken sich nicht auf Schadenswerte oder andere Gameplay-Elemente aus. In welchen Spielen ihr aktuell sonst noch gruselige Goodies abstauben könnt, erfahrt ihr in unsere Übersicht mit den 20 wichtigsten Halloween-Events in Spielen.