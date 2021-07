Hunt Showdown stimmt mit Gameplay & tollem Soundtrack auf die neue Map ein

18.07.2021 15:40 Uhr

Hunt Showdown bekommt eine neue Map namens DeSalle und rührt mit einem neuen Gameplay-Video zur Karte mächtig die Werbetrommel. Zu sehen sind einige der 16 Ortschaften von DeSalle, wie zum Beispiel das gruselige Herrenhaus, der Steinbruch und die Mühle. Untermalt wird das Geschehen von einem neuen (aber gewohnt stimmungsvollen) Song.

Es ist die inzwischen dritte Map für den PvP-/PvE-Horror-Survival-Shooter von Crytek und fügt sich in eine ganze Reihe von Updates, Verbesserungen und Features seit dem Steam-Start im Februar 2018 ein. Für GameStar-Redakteur Phil ist Hunt übrigens ganz genau das, was das Shooter-Herz in diesem Sommerloch braucht!

DeSalle soll noch im Sommer final erscheinen und ist bereits auf den Testservern spielbar. Dort ernteten die Entwickler viel Lob von der Community für das detailverliebte Design und den Abwechslungsreichtum.