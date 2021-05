Hunt Showdown: Trailer zur Dark Sight stellt neue Map und Live-Event vor

26.05.2021 15:25 Uhr

Hunt: Showdown will seiner Spielerschaft aus Monster- und Kopfgeldjägern etwas Neues bieten. Deswegen erwartet Fans in absehbarer Zeit nicht nur eine neue Map, sondern ebenfalls ein taufrisches Live-Event. Erste Hinweise und Anspielungen darauf findet ihr im neuen Trailer zum PvP/PvE-Spiel. Konkrete Details zur Karte und dem Event gibt es derzeit noch nicht, da muss sich wohl die Fangemeinde noch etwas in Geduld üben.