Hyper Scape kündigt im Trailer Season 2 an und bekommt eine Neuausrichtung

02.10.2020 13:18 Uhr

Mit einem Gameplay-Trailer kündigt Ubisoft die 2. Season für den Battle-Royale-Shooter Hyper Scape an, die am 6. Oktober startet und eine neue Waffe, Hack-Skills, Map-Veränderungen und Varianten wie "The Floor is Lava" ins Spiel bringt.

Zugleich kündigen die Entwickler in einem ausführlichen Blogpost umfangreiche Änderungen an Hyper Scape an. Man habe die hohen Ansprüche mit dem Release nicht erfüllen können und arbeite deshalb nun an einer umfangreichen Neuausrichtung.

Und die richtet sich vor allem an neue Spieler: Man will die Einstiegshürden sowie die steile Lernkurve für Anfänger senken und zusätzliche Trainingsangebote schaffen. Spielmodi mit Respawn (wie z.B. Deathmatches) sollen zudem als Übungsgelände dienen, um sich mit den Mechaniken vertraut zu machen.

Für mehr Langzeitmotivation sollen dagegen ein Ranking-System und zusätzliche Belohnungen sorgen, die man freispielen kann.

Um sich trotz Verspätung gegen die Konkurrenz durchzusetzen, setzt Ubisofts neuer Shooter Hyper Scape auf Twitch - wir gehen in unserer Plus-Analyse der Frage auf den Grund, wie solche Konzepte die Welt der Spiele verändern.