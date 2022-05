I, The Inquisitor: Trailer zum Action-Rollenspiel lässt Witcher-Atmosphäre aufkommen

26.05.2022 17:10 Uhr

I, The Inquisitor wirft euch in eine alternative mittelalterliche Welt, in der Jesus nicht am Kreuz starb sondern rächte sich blutig an seinen Feinden. Jahrhunderte später setzt ihr als der Inquisitor Mordimer Madderdin den Willen der Kirche gewaltsam durch. Im Action-Rollenspiel werdet ihr in die Stadt Königstein entsandt um dort Verbrechen aufzuklären und Sünder zu bestrafen. Dabei seid ihr vor die Wahl gestellt: Habt ihr Erbarmen, oder setzt ihr die "göttliche Gerechtigkeit" rücksichtslos durch?

Allerdings verbirgt sich in Königstein noch ein dunkleres Geheimnis und ihr müsst euch einem übernatürlichen Übel aus einer anderen Welt stellen. Die Geschichte von Inquisitor soll sich außerdem durch schwerwiegende Entscheidungen auszeichnen, die euch auf verschiedene Story-Pfade führen.

I, The Inquisitor erscheint für den PC, die PS5 sowie Xbox Series X/S, ein Releasezeitraum ist allerdings noch nicht bekannt. Wer sich für das Spiel interessiert, kann es sich aber bereits auf die Steam-Wunschliste setzen. Wenn ihr Mittelalter- und Fantasyszenarien lieber in Filmen erlebt, dann schaut euch unsere Empfehlungen für die besten Mittelalter-Filme auf Netflix an.