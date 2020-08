Im Dino-Shooter Second Extinction erobert die Community die Welt zurück

13.08.2020 00:50 Uhr

Second Extinction wird ein Koop-Shooter für bis zu drei Spieler, in dem ihr die Welt von den Dinos zurückerobert. Allerdings nicht nur mit einem kleinen Team, sondern der gesamten Community. Der War-Effort-Trailer stellt das besondere Feature vor. Wie es im Detail funktioniert, erfahrt ihr in unserer News.