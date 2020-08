Im Jurassic-World-DLC für Minecraft geht ihr auf Expedition und zähmt Dinos

19.08.2020 01:00 Uhr

In Minecraft könnt ihr dank einem neuen DLC, der in Zusammenarbeit mit Jurassic World entstand, jetzt einen Park betreiben und Dinosaurier zähmen. Der Trailer zeigt euch die neuen Inhalte, zu denen neben Skins auch mehr als 60 der Riesenechsen gehören. Mehr Informationen gibt es in unserer News.