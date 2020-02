Im Trailer zu Apex Legends Season 4 seht ihr die neue Map und was Revenant drauf hat

03.02.2020 20:11 Uhr

Im Trailer zur vierten Season von Apex Legends tritt Revenant den tödlichen Spielen bei und die Map ändert sich aufs Neue. Der Roboter mit dem Bewusstsein eines Menschen demonstriert im Trailer erstmals seine Fähigkeiten. Der kann so beispielsweise höhere Wände erklimmen als alle anderen Legenden.

World's Edge bleibt zudem auch in Season 4 der Schauplatz der Apex-Spiele. Allerdings hat Hammond Robotics hier eine Fabrik errichtet, wodurch die gesamte Karte düsterer wirkt. Wo einst saftiges Grün herrschte, breiten sich nun Lava-Flüsse aus. So wurde gar die Hauptstadt in zwei Teile gespalten.

Wie auch bei den bisherigen großen Content-Updates gibt es erneut eine weitere Waffe. Das Scharfschützengewehr Sentinel könnt ihr im Trailer ebenso in Aktion sehen.

Die vierte Season startet am 4. Februar 2020. Neben den genannten Inhalten wird es auch einen neuen Battlepass inklusive Skins geben.